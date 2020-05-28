來自以色列的夫妻檔Eran Chason和太太Hagar，為了一解鄉愁，在台北市天母開設了以外帶為主的中東傳統美食Pita（口袋餅）。不只外國人愛，連台灣人也一吃上癮，紛紛向Eran許願，希望能將店面改成入內用餐，因此「The Pita Bar Taipei」誕生了。
招牌Pita及Tahini（中東芝麻醬）；或是Hummus（以鷹嘴豆泥、初榨橄欖油、檸檬汁混合製成的蘸醬），是店內料理的三大招牌。為了上午十一點準時開店上菜，Hagar每天凌晨四點起床備料、手工做麵糰。將新鮮麵糰放入從以色列訂製的烤爐，經過一分鐘高溫烘烤後，新鮮的Pita出爐，口感溼潤卻帶有嚼勁，滿是新鮮手工現做的麥麩香，十分美味。
Eran Chason堅持從以色列進口各式香料，雖然成本較高，但保證完美呈現道地風味。「有不少客人都先來我們店裡吃過後，才去以色列旅遊，回國後都說我們的味道真的跟當地一模一樣。」。
店名：The Pita Bar Taipei
電話：（02）2874-9237
地址：台北市士林區中山北路六段476號
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(中時電子報)
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