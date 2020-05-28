原本在台北市公館開設外帶口袋餅店的老闆邊禹豪，這幾年結交不少中東的朋友，加上他曾向以色列籍主廚拜師學藝，後來一邊研發菜色，一邊籌劃中東料理餐廳，終於在今年完成了開店的心願。
「西西里克中東料理」（Shishlik Pita x Kebab），從中東引入以色列芝麻醬，味道類似日式芝麻醬，不過口感更濃郁，並使用薑黃、胡荽子、孜然等3種中東地區常用的香料入菜，完整呈現中東風味。
店內每天也提供手工現做、用老麵發酵的Pita（口袋餅）、Lavash（中東薄餅）、Pide（中東起司餅）3種餅類。扁形的Pita裡有氣孔、口感偏軟，適合夾菜混著吃；Lavash則是邊緣酥脆卻帶有嚼勁的薄餅，適合撕下一塊，佐肉類一起享用；Pide則是土耳其的Pizza，會鋪上起司和食材烤製。不管是哪一種餅都是老闆的自信之作，製作時還特別加了全麥，所以烘烤後，入口盡是濃郁麵香。
店名：Shishlik Pita x Kebab西西里克中東料理
電話：（02）2368-1600
地址：台北市中正區羅斯福路四段138號2樓
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(中時電子報)
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