為愛遠嫁巴基斯坦的老闆娘林素蓮，因為當地政局動盪不安，於是決定帶著兒子林恩勝回台，母子倆想在台灣創業，但不知道可以做什麼？這時林恩勝想起父親總會在家庭聚會上烤肉，便趁每年台灣舉辦的夏日盛會「貢寮海洋音樂祭」時，重現中東串烤這道家鄉菜。
林恩勝的中東串烤因此聲名大噪，更開啟了他在各大夜市的擺攤生活，而且還在基隆市海洋大學對面開設「中東炭烤創意料理」（Arabian Nights），不過林恩勝為了擴大營業，2016年搬遷至台北信義區駐點。
店內料理可說都是林家的家傳好菜，從醃漬到調味全都由林素蓮一手包辦；林恩勝則大玩創意料理，將西式的牛排、魚排、薯條等用中東方式調味製作，讓人耳目一新，「其實每道菜餚的學問都很大。像是在中東料理中占有重要地位的『優格』，得針對醃肉、製作咖哩、醬汁、飲料等，調整酸度與濃郁度。」每道菜都要做到最好的林恩勝，即使串烤必須要等上二十分鐘左右，仍堅持現點現做，就是要讓客人吃到食物的最佳風味。
店名：Arabian Nights中東炭烤創意料理
電話：（02）2727-1662
地址：台北市信義區信義路六段93號
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(中時電子報)
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