為愛遠嫁巴基斯坦的老闆娘林素蓮，因為當地政局動盪不安，於是決定帶著兒子林恩勝回台，母子倆想在台灣創業，但不知道可以做什麼？這時林恩勝想起父親總會在家庭聚會上烤肉，便趁每年台灣舉辦的夏日盛會「貢寮海洋音樂祭」時，重現中東串烤這道家鄉菜。

用洋蔥、優格、羊肉湯汁為底的「主廚羊肉咖哩」，香甜濃郁，非常適合配上鹹甜兼具的堅果飯。（290元）（圖／林士傑攝）

林恩勝的中東串烤因此聲名大噪，更開啟了他在各大夜市的擺攤生活，而且還在基隆市海洋大學對面開設「中東炭烤創意料理」（Arabian Nights），不過林恩勝為了擴大營業，2016年搬遷至台北信義區駐點。

「炭烤綜合雞肉串」，以超過400度的炭火烤製，保留雞胸肉的肉質與肉汁；由於使用優格與檸檬醃漬，所以吃起來帶有淡淡酸味，讓人不覺得膩。（220元）（圖／林士傑攝）

店內料理可說都是林家的家傳好菜，從醃漬到調味全都由林素蓮一手包辦；林恩勝則大玩創意料理，將西式的牛排、魚排、薯條等用中東方式調味製作，讓人耳目一新，「其實每道菜餚的學問都很大。像是在中東料理中占有重要地位的『優格』，得針對醃肉、製作咖哩、醬汁、飲料等，調整酸度與濃郁度。」每道菜都要做到最好的林恩勝，即使串烤必須要等上二十分鐘左右，仍堅持現點現做，就是要讓客人吃到食物的最佳風味。

「原味米布丁」，是中東的代表性甜點，雖然只是將米和牛奶用小火煮到濃稠，卻加入了獨門香料配方，讓風味層次更豐富。（90元）（圖／林士傑攝）

店名：Arabian Nights中東炭烤創意料理

透過半開放式廚房，「中東炭烤創意料理」讓客人能邊吃飯邊欣賞串烤過程。（圖／林士傑攝）

電話：（02）2727-1662

地址：台北市信義區信義路六段93號

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(中時電子報)