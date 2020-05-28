研究世界音樂與文化的Steven，因為到土耳其旅遊，愛上了當地的咖啡與甜點，回到台灣後便自己研究口味並加以變化，創立結合世界音樂元素及中東獨立品牌商品的「登陸土星土耳其咖啡」（Saturn Landing Turkish Coffee）。

土耳其咖啡將銅壺放到熱沙上，加熱煮沸的方式十分獨特。（圖／焦正德攝）

土耳其的特色咖啡「壺萃咖啡（Crezve Coffee）」，被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。在客人點單後才現磨咖啡豆，並將咖啡粉與糖、水放進長柄的Crezve（銅壺），再拿到鋪滿細沙的加熱爐上，萃煮至起泡、液面升起，不經過濾，直接倒入杯中。品飲時，需靜置幾分鐘讓咖啡渣沉澱至杯底，且飲用時不攪拌，喝完後，就能看見杯底的咖啡渣，而土耳其人也會用其做占卜。咖啡館內除了咖啡占卜的收費服務，還有像是生命靈數、花精、薩滿等多種靈性諮詢，極受客人歡迎。

未經過濾的土耳其咖啡，濃稠度極高。（圖／焦正德攝）

在上下各六層的Filo麵皮中，夾入開心果及莫札瑞拉起司的「薄果仁酥餅」，每一口都能吃到濃厚實在的內餡。（250元）（圖／焦正德攝）

每天手工現做的限量土耳其甜點「薄果仁酥餅」，以土耳其Filo麵皮搭配新鮮翠綠的開心果製成。但考量到台灣人的口味，所以製作時不加糖，只在盤中淋上自熬的糖漿，讓客人依喜好蘸著吃。

「登陸土星土耳其咖啡」後院的網美牆，成為客人必拍的熱門角落。（圖／焦正德攝）

店名：Saturn Landing Turkish Coffee登陸土星土耳其咖啡

電話：（02）2395-5158

地址：台北市大安區永康街75巷14-2號

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(中時電子報)