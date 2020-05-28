台北市北投區的「關渡宮」和「玉女宮」分別主祀媽祖娘娘和玉女娘娘，傳聞2位神祇有著濃厚的師徒淵源，玉女娘娘則是台灣少見的「本土神明」。玉女娘娘在18歲那年的農曆5月15日，升天得道，漁民總會請祂上船護佑出航平安順利，是一位能夠指引迷航、替人逢凶化吉的海神。
「玉女娘娘是少數的『台派本土神明』，相傳祂在台灣出生長大，得道升天前的住處就在玉女宮現址。」玉女宮主任委員謝昆定解釋，相傳清朝嘉慶年間，男子林善道和家族渡海來台，定居北投關渡一帶，後來娶黃氏為妻，由於兩人結婚多年仍無子嗣，於是夫婦倆跑到附近的「關渡宮」祭拜，祈求宮裡供奉的媽祖娘娘賜予一個孩子延續香火。
不久後，黃氏果然懷孕，順利生下一名女嬰，將女嬰取名「林玉女｣。神奇的是，林玉女出生時，家中突然充滿香氣，天空布滿彩霞，林善道夫婦開心之餘，也不忘常常帶著女兒前往關渡宮參拜。
據傳，林玉女三歲時，開始主動茹素，葷腥一入口即想嘔吐；此外，她時常獨自靜坐，口中還念念有詞，林善道夫婦有次好奇地詢問，只見林玉女淡定地回答：「默娘姐（媽祖娘娘）在傳授我道法。」消息傳開後，所有村民都感到不可思議。
林玉女十六歲那年，台灣北部遭遇大旱，當時身為地方官的新莊縣丞于清瀚，某晚夢到一位女子設壇祈雨，醒來後派人四處探詢，發現林玉女就是夢中女子，遂請她設壇祈雨，之後果然天降大雨、旱象全消。
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(中時電子報)
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