位於關渡的玉女宮裡供奉的玉女娘娘，因從小得到媽祖娘娘的道法親傳，在十八歲就得道飛昇成佛，而後玉女娘娘的住家就改建成現在的玉女宮，現任主委謝昆定表示，雖然媽祖娘娘與玉女娘娘是師徒關係，「但兩人之間是以姊妹相稱，情感深厚」。

林玉女十六歲那年，台灣北部遭遇大旱，祂設壇祈雨，之後果然天降大雨、旱象全消。二年後的農曆五月十五日清晨，天空突然布滿彩霞，林家滿室芬芳，重現林玉女出生時的場景。當年已經十八歲的林玉女，在家人與村民的注視下，得道升天，被封為「玉女娘娘」；村民為了感念林玉女，建議林善道夫婦將宅邸改建成「玉女宮」，供奉玉女娘娘。

身穿朝服、頭戴冕旒的玉女娘娘神像，與媽祖娘娘相似度極高，顯示出2人之間的師徒關係。（圖／鄭清元攝）

玉女娘娘的神像表情慈祥，身穿朝服、頭戴冕旒，與媽祖相似度極高，能看出兩人深厚的師徒關係。玉女宮總務長蔡麗娟表示，玉女娘娘對供品沒有特別要求，糖果餅乾都可以祭祀，「由於玉女娘娘得道時正值青春年華，特別喜愛粉紅色，也有信徒會特地帶粉紅色的供品來參拜。」

以往每年都有遶境活動的「玉女宮」，有著精采的舞龍表演，但今年受到疫情影響，遶境計畫還在商議中。（圖／宮廟提供）

謝昆定說，今年剛好是玉女宮聖誕二百周年，雖然台北的漁業沒有過去發達，但信徒崇敬玉女娘娘的心意未曾消減，「直到現在還是有許多老信徒來廟裡參拜，祈求出海捕魚能夠順利、豐收。」由於適逢新冠肺炎疫情影響，玉女宮今年國曆七月五日會不會如期舉辦玉女娘娘得道日慶典，得視之後的狀況而定。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)