竹軒不是一開始就投入ETF，一開始也是從個股開始摸索如何投資。他從德明商專畢業後陸續做過便利商店儲備幹部、倉管、吉野家外場等，起薪從二萬多到七萬元。

在便利商店打工的時候，看到客人訂了好幾箱「愛之味」番茄汁，就跑去買「愛之味」股票（1217）；知道「頂新集團」引進速食麵品牌「康師傅」，且大部分委託「味全」代工，就決定買「味全」股票（1201）；聽到人家說紙漿要上漲，就去買紙漿龍頭「中華紙漿」股票（1905），「這幾檔都是『生活選股』，雖然沒有賠錢，也沒有大賺，就當賺到投資經驗。」

竹軒在學時聽老師提及台積電創辦人張忠謀，因此退伍後買進的第一張股票就是台積電，從一張36元抱到現在已漲至300元。（圖／施岳呈、馬景平攝）

回想起那段勇戰股海的歲月，竹軒說，「台積電」股票（2330）讓他賺最多，「我當時剛退伍，把身上所有的積蓄都拿去買台積電，一共買了四張，後來到便利商店工作，工作一忙就忘了這檔股票，等到我想起來的時候，台積電已經漲到上百元了。」

「我覺得自己真的是運氣好，祖上積德，買股票的時候想到之前在學校老師有提到『晶圓雙雄』、張忠謀的名字，所以我就押台積電，好在不是買聯電，不然現在資產就差很多。」竹軒笑說。

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(中時電子報)