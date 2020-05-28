樂於分享的竹軒，後來在臉書分享投資心得，敘述買股票賺錢的經驗，網友卻不見得買帳，甚至還有人常常留言，攻擊竹軒的投資策略有漏洞，並提出像是ETF這樣「被動投資」的方式，才能夠同時兼顧時間與投資報酬。

竹軒不好意思地自爆，他的個性有點反骨，當時為證明對方是錯的，便上網找資料、跑到圖書館借書，硬是把台股開盤到當時的每年高低點、收盤價都抄下來，最後做成一張表，赫然發現台股年化報酬率有一三％，「也就是說，不用研究個股、只要跟著大盤指數做投資，一年就可以輕鬆賺到一三％。」

竹軒的投資以追蹤全球股市指數VT為主，其中，美股占5成以上。（圖／翻攝自Google）

「舉例來說，投資人在一九六七年拿出三十萬元投資台股，不管大盤如何漲跌、全球經濟情勢如何變化，如果一直抱到二○一七年，就會變成八千八百多萬元；要是投資一百萬元，就會滾到一億三千多萬元。」竹軒進一步分析，二○○三年上市的元大寶來「台灣卓越50」（0050），年化報酬率至少有九％，若用「七二法則」計算，大約八年資產就會翻一倍，「就是假設當年投入一百萬元，現在至少會變成四百萬元。」

竹軒口中的「七二法則」，主要是推估在已知年利率或年化報酬率的前提下，投資本金要經過幾年才能翻倍。其公式如下：七十二除以年利率或年化報酬率（R），得到的答案（T），就是本金經過T年就會翻倍。

原本想要說服網友「自己操盤很行」的竹軒，最後一頭轉進投資ETF的世界，二○一六年間，他賣了台積電以外的股票，甚至出售老婆名下的汐止房子，再加上多年的積蓄，前後拿出約七百萬元，全部梭哈進場拚搏ETF。

此外，竹軒更建立了一套「股債皆備」的投資組合，其中VT（Vanguard全世界股票ETF）占了投資總額的七○％，Brk.b（波克夏海瑟威公司）、BNDW（Vanguard全世界債券ETF）和VNQ（Vanguard房地產ETF）各占投資總額的一○％。

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(中時電子報)