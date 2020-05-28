在竹軒的投資配置中，僅有Brk.b是個股（股神巴菲特的公司），那是他剛從主動投資者變成被動投資者時所購買的，至今不再增加持股過，日後打算全賣掉，換成VT。VNQ則是考量希望要有固定收益型，所以列入。

竹軒持有的ETF股票，都是Vanguard（美國先鋒集團）的金融商品，Vanguard是全球第二大基金公司。竹軒強調，Vanguard有做過統計研究，該公司建議投資人在五十五歲以前，股票在投資占比應要達到九○％，債券占比一○％即可，「所以基本上，我的投資配置短時間內不會調整，我只需要把每個月的收入扣掉家庭支出後的結餘，轉成美金，然後到了年底再一次匯到國外帳戶，投入ETF。」竹軒說。

由於喜歡巴菲特的投資理念，竹軒剛踏入ETF世界時，買進巴菲特的Brk.b公司股票。（圖／翻攝自維基百科）

二○一七年起，竹軒便不再上班，家中收入來自老婆薪水，還有南部一塊農地每年可收租金十萬元、停車位每月收租五百元，夫妻倆平日和爸媽一起住，花費也不大。

「賺回時間最重要！」是竹軒的投資座右銘，他十分看重與家人的相處時光。（圖／竹軒提供）

當年的七百萬元透過投資ETF，如今已成長到上千萬元，資產成長了五四%，股票年化報酬一二．八%，就算今年第一季遇到崩盤，整體資產報酬還是有一二．○二%。對此，竹軒強調，這個投資計畫是長長久久的，有錢就會持續投入，絕不會輕易中斷，「我依據年化報酬率估算，我五十五歲時，投資資產至少會來到三千萬元；六十四歲至少會達到四千萬元。對我而言，錢是用時間換來的，生命就是由一連串的時間所組成，所以錢可以說是生命的量化，因此要做錢的主人，而非被錢所奴役。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)