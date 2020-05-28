【1】第二階段安心旅遊補助 7月1日上路

疫情趨緩後，進入國旅復甦，交通部長林佳龍昨在「防疫旅遊」連線記者會上宣布，7月1日啟動第二階段「安心旅遊」，詳細辦法一周內正式公布；此外，觀光局長則由代理局長張錫聰接任。

【2】議員轟錢櫃未和解 職災金低賠

錢櫃大火究責迄未和解，北市消防局26日開考績會，外界好奇初步懲處名單，且許多家屬認為錢櫃沒給出交代。副市長黃珊珊27日表示，她和市長柯文哲還沒看到名單及會議的後續公文，但政風處已做3項調查，就是現場稽查人員、行政幕僚機關、都發局與消防局2名副局長等皆有疏失。

【3】援港專案 我強化港澳條例18條

因應香港局勢，我方宣布「香港人道援助行動專案」小組，專案規畫預料將朝強化《港澳條例》18條內容為主；可能做法包括針對因政治因素有緊急危害的港人採專案審查，核准來台，包括延長停留時間、對逾期停留或未經許可入境的港人免除相關罰則。事後安置，汲取去年反送中經驗，針對在學港生，協請相關大專院校銜接就學及進一步放寬在台工作認定資格。

【4】長榮航改選 張國華陣營大勝

長榮航空昨日舉行股東常會，張榮發長子張國華陣營大獲全勝，6席董事全拿，除了三子張國政未獲續任，原本張榮發慈善基金會的法人代表也改由長榮物流派任，此舉等同築出一道防火牆，不管基金會改選結果如何，都不影響長榮航的董事陣容。

【5】吳朋奉分手女友 不想耽誤她

55歲的「三金影帝」吳朋奉25日凌晨因腦中風導致顱內出血昏迷而溘然長逝。他一生看似瀟灑浪子，其實對感情專一，生前念念不忘與法國、日本女友的2段異國戀情。據悉，人在日本的久保寺淳子日前透過共同朋友及媒體報導得知前男友過世的噩耗，除了回覆友人「我知道」，也留言謝謝經紀人「照顧朋奉哥」，只是現在因為疫情之故，無法來台送他最後一程。

(中時電子報)