加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院溫哥華當地時間27日上午公佈了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定華爲公司副董事長、首席財務官孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，因此對她的引渡案將繼續審理，孟晚舟女士將留在加拿大參加後期的相關聽證，並等待新的審判結果。

對此，華爲發表如下聲明：

我們對不列顛哥倫比亞省高等法院的判決表示失望。我們一直相信孟女士是清白的，我們也將繼續支持孟女士尋求公正判決和自由。

我們希望加拿大的司法體系最終能還孟女士清白。孟女士的律師團隊將不懈努力，確保正義得到伸張。

(旺報 )