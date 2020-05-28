孟晚舟「雙重犯罪」未能引渡 華為：失望 盼還清白 07:312020/05/28 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為副董事長孟晚舟。（取自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院溫哥華當地時間27日上午公佈了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定華爲公司副董事長、首席財務官孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，因此對她的引渡案將繼續審理，孟晚舟女士將留在加拿大參加後期的相關聽證，並等待新的審判結果。 對此，華爲發表如下聲明： 我們對不列顛哥倫比亞省高等法院的判決表示失望。我們一直相信孟女士是清白的，我們也將繼續支持孟女士尋求公正判決和自由。 我們希望加拿大的司法體系最終能還孟女士清白。孟女士的律師團隊將不懈努力，確保正義得到伸張。 (旺報 ) #孟晚舟 #華為 #加拿大 #雙重犯罪 #引渡 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為、ETSI、中國寬帶發展聯盟、葡萄牙電信發起F5G全球倡議 16:262020/05/24 財經 是否構成「雙重犯罪」？ 加拿大孟晚舟案 27日裁決 04:102020/05/24 全球財經 加拿大將宣布孟晚舟案裁決結果 陸外交部回應 22:582020/05/26 兩岸 專家稱孟晚舟獲釋機率大 引渡案本周可落幕 09:592020/05/27 國際 孟晚舟案宣判在即 加拿大人：無論結果我們都是輸家 17:272020/05/27 財經 「最經典喬峰」黃日華 痛哭認牽手40年愛妻走了 20:262020/05/27 娛樂 黃日華牽手40年愛妻走了 昔日節目深情告白網鼻酸 21:112020/05/27 娛樂 華為追殺令開端！ 孟晚舟案惹出的貿易戰火 21:552020/05/27 財經 加拿大法院裁定「雙重犯罪」成立！孟晚舟引渡美國案將繼續審理 23:582020/05/27 國際 孟晚舟今關鍵判決 陸籲勿損中加關係 04:102020/05/28 國際大事 兩岸熱門新聞 抵制港版國安法 蓬佩奧指香港不再獲特殊待遇 - 兩岸 中印西段邊境鬧事 習近平一番話震懾印度 - 兩岸 台灣獲重型魚雷令大陸跳腳 俄專家點出其中秘密 - 兩岸 加拿大將宣布孟晚舟案裁決結果 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 孟晚舟「雙重犯罪」未能引渡 華為：失望 盼還清白 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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