受新冠肺炎疫情衝擊，許多產業都受到影響，各地方政府不敢大意超前部署。根據最新現市長施政滿意度調查，結果出爐，新北市長侯友宜首次獲得5星成績，也是歷屆新北市長第一次有人拿下5星的好成績。

根據《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，六都中，新任首長侯友宜首度躍升第一，獲得5星肯定，淨滿意度分數也是全台最高、負評最低。連任的桃園市長鄭文燦，也繼續榮獲5星佳評。台南市長黃偉哲4.5星、台北市長柯文哲及台中市長盧秀燕皆為3.5星。

據雜誌觀察，民眾對於藍綠惡鬥感到厭倦，地方首長若能不被中央和政黨綁架，以市民為主，更能贏得民心。侯友宜就是因行政中立形象深植人心，加上抗疫期間超前部署，符合市民期待，4月才以88.3%高滿意度拿下防疫滿意度調查冠軍，此次又拿下5星佳績。

另外，新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安、連江縣長劉增應，均為第二任，也蟬連5星寶座。

此次調查透過電話訪問，時間為2020年3月3日至3月31日，涵蓋22縣市共1萬4353人，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±3.7%～±6.9%。

(中時電子報)