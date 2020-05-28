中華電(2412)小金雞是方(6561)今年無懼疫情，雲端、IDC兩項高毛利產品持續快速成長，營運持續樂觀，在穩定的營運模式下，也看好每年營收、獲利都可以呈現穩定成長，另外，是方也點出，香港是網路布局一個不可以或缺的節點，但現階段情勢不穩，台灣的地位也日益重要，故是方也持續積極投資海纜，以掌握未來更多的機會。

是方四大產品線包括IDC、雲端服務應用、數據網路服務、語音通訊服務，屬於二類電信業者，劉耀元表示，其中雲端、IDC兩項高毛利產品處在快速成長當中，帶動是方營收、毛利持續成長，是方的服務營收貢獻有9成是來自月租費，故帶動營收逐年穩定成長，相較於目前許多電信公司的主體收入來自於語音是不一樣，是方每年營收、獲利都可以呈現穩定成長。

是方第一季營業毛利2.75億元，單季毛利率44.5%，稅前盈餘1.84億元，年增率7.5%，單季每股獲利2.11元，較去年同期大幅成長6.6%。

展望今年，劉耀元表示，其實從去年開始，一路有美中貿易戰、新冠肺炎以及香港問題，是方雲端營收貢獻已經因為疫情成長超過2成，今年預計維持這樣的趨勢，今年下半年IDC、雲端看好會持續成長，疫情對是方影響有正面也有負面，正面來說，當然是居家辦公、遠端教學帶動的需求商機，但負面則來自於企業客戶或是裝機率下滑，一來一往下，疫情對是方今年的營運表現沒有影響。

劉耀元進一步說，依照以往經驗，香港是網路布局一個不可以或缺的節點，但在上述事件發酵下，台灣的地位也日益重要，有鑑於此，是方也持續積極投資海纜，以掌握未來更多的機會，朝向成為AI、雲端商務應用中心以及東亞電信樞紐。

至於5G，劉耀元表示，台灣在今年下半年進入商轉，預計大規模下半年5G使用群會落在2021年下半年甚至2022年上半年。

股利政策上，是方股利配發率約90%，加上提撥基本公積，未來2~3年都會維持100%的配發率，是方今年擬配發8元現金股利，預計6月29日召開股東會。

(時報資訊)