工業電腦廠維田（6570）27日股東常會通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息1.4元、配股1.1元，合計派利2.5元，會中亦完成2席董事補選，由華豐橡膠財務部經理李員吉、新豐貿易總經理黃智銘順利當選。

維田2019年合併營收創7.72億元新高，年增22.12％。毛利率38.94％、營益率12.56％，分創歷史次高、新高紀錄。稅後淨利0.81億元，年增達51.44％，每股盈餘（EPS）3.01元，優於前年1.99元，締造營收、營益率、獲利、EPS齊創新高的「4高」佳績。

維田董事長李傳德指出，去年自有品牌標準品穩定成長，不鏽鋼全防水產品深耕食品化工、水產處理及製藥領域，整體出貨量成長逾2倍，達基本經濟規模。OEM/ODM大型專案因國際安規認證費時，產品需求未如預期大爆發，但整體業績表現仍達預期目標。

受新冠肺炎疫情影響，維田2020年首季合併營收1.47億元，季減23.84％、年減21.2％，為近1年半低點，毛利率35.33％、營益率7.12％雙創1年半低點。稅後淨利0.09億元，季減54.24％、年減60.03％，每股盈餘（EPS）0.34元，雙創近2年低點。

維田2020年4月自結合併營收0.48億元，月減11.14％、年減31.89％，1～4月自結合併營收1.96億元，年減24.15％，仍創同期第三高。展望今年，由於新冠肺炎造成不確定因素增加，公司坦言在經營上將面臨更多挑戰，將力拚下半年營運動能回升。

維田表示，將在現有產品基礎上繼續精進，推出第二代ViTAM系列產品、大尺寸強固型車載觸控平板及機器視覺嵌入式電腦，透過第三方策略結盟，在機器視覺及AI方面提供客戶完整解決方案。ODM/OEM產品亦有較具規模專案開始交貨，可望對營收帶來相當挹注。

(時報資訊)