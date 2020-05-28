張鈞甯和陳意涵合作電視劇《痞子英雄》相識後，就成了演藝圈出了名的好姐妹，更被外界形容是「鐵打的閨密」，不過近來爆出近1年幾乎沒有互動，讓兩人鬧翻傳聞甚囂塵上，對此張鈞甯也透露背後真相。

根據《ETtoday》報導，張鈞甯和陳意涵發照片時都會標註對方，不過近來最後一次互動停留在2018年12月，因此頻頻傳出兩人不合傳聞，對此張鈞甯出席活動被問及此事，她先搞笑表示：「兩人就鬧不和，怎麼會聯絡？王不見王」，接著解釋是為了新戲剪了新髮型，因為不能對外曝光，所以才沒更新照片，兩人自然不會有合照出現，才引發外界諸多揣測，更自曝兩人上週才見面，打破不合傳聞。

張鈞甯更表示上次鬧翻報導曝光後，當下兩人只覺得好笑，原本沒有想對此事多做解釋，但諸多傳聞甚囂塵上，因此同時發了洗手舞，並強調：「好不好自己知道，不需要藉由這個解釋」。

(中時電子報)