親上加親！賴清德貼身隨扈是兒子「高中同學」

副總統賴清德的警衛代號叫做「萬里」，萬里先生的安維任務由60多名特勤人員負責，特別的是賴清德的2名「座官」，就是和他同車的貼身侍衛，都是他一直帶在身邊的重要隨扈，這兩人都從警政系統借調過來，一個叫黃建富，人稱富哥，保護賴清德超過十年，另一個叫劉振達，台南人、32歲，剛好也是賴清德大兒子的高中同學，關係親上加親，深受賴清德信賴。

「歡迎我們賴副總統蒞臨」，回到台南出席活動，這是賴清德上任副總統後的第一次，「萬里警衛室」展開運作，隨扈各就各位。不過最貼近賴清德的2名座官，其實都是警政系統出身，已受完2個月特勤訓，加入特勤任務編組。

副總統賴清德貼身隨扈黃建富。（圖／中天新聞畫面）

副總統賴清德貼身隨扈劉振達，也是他兒子的高中同學。（圖／中天新聞畫面）

緊跟在賴清德身邊，視線沒離開過，皮膚黝黑、身材高壯的黃建富，人稱富伯、富哥，本身是台南市刑警，從賴市長、賴院長，一路跟到賴副總統，當賴清德貼身保鑣超過十年，另一位隨扈身分更特別。

戴眼鏡、長像斯文，身高超過180的劉振達很受賴清德重用，劉振達台南一中畢業後進入警大，後來在台北市服務，賴清德上任閣揆時借調劉振達擔任隨扈，而劉振達剛好也是賴清德大兒子賴廷與的高中同學，既是台南子弟又是兒子的同學，兩層關係親上加親。

賴清德去年卸任閣揆，投入民進黨內總統初選時，跑行程拜票劉振達跟在他旁邊，今年二月賴清德出訪美國也是劉振達陪同，看得出賴清德對劉振達的高度信賴。總統府發言人表示，賴副總統挑近身隨扈的考量很簡單，兩條件：品格正派、認真專業，加上長時間相處培養默契，劉振達、黃建富成了最貼近賴清德的人。

(中時電子報)