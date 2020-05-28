罷韓投票倒數10天，資深媒體人李艷秋感嘆，罷韓已經不是高雄市民單純自由民主的展現，國家隊介入太嚴重，仇恨動員遠超過理性辯證，韓國瑜現在所能做的就是從情感面再一次訴求高雄市民，給他機會做完這一任。李艷秋的中肯建議，讓一些高雄市民心有戚戚焉，大讚「說出我們小市民的心聲了」！

罷韓公投將在6月6日登場，李艷秋趕在罷韓之前，在臉書發文指出，她觀察整個罷韓操作，國家隊介入太明顯，發起人立場及背景都不具說服力，仇恨動員遠超過理性辯證，罷韓已不單純是高雄市民自主判斷的表現。

「但現在箭在弦上，解鈴還須繫鈴人」，李艷秋勸，韓國瑜不想成為第一個被罷免的院轄市長，就必須回到半年不到就跑去選總統這個坎上，這十天唯一能做的，已不是路平燈亮水溝清這種實作面，而是從情感面再一次訴求高雄市民，拜託讓他完成原先市民給他的任期，他不會再尋求連任，剩下的兩年會肝腦塗地為高雄打拚，除弊興利，回報鄉親的不棄。

對於李艷秋的話語，網友紛紛在底下留言表示，「我是高雄人，市長時沒有支持他，總統時更不覺得他應該出來選，但是，我也不喜歡這一次的罷免操作，行政中立真的是目前執政黨要修的一堂政治課」、「如果罷免成功，台灣政治史上將是惡性循環的開始，一當選馬上啟動罷免」、「對方要罷免韓，並不是因為韓要選總統，才要搞罷免，而是韓一當選市長，對方就開始運作罷免相關事宜，為何如此，不便猜想，但選總統只是理由罷了」！

網友留言。（摘自李艷秋的新聞夜總會臉書）

還有網友更直言，「其實，如果高雄人不要一位會做事的市長，那就罷吧！也許高雄人就要坑坑巴巴的路，就要大雨淹成河的感覺，那又何必不隨他們的意呢」、「說出我們小市民的心聲了」、「高雄人願意繼續做次等公民就由他們自己去選擇吧」、「那是高雄人的悲哀！好不容易高雄光亮起來，又要沈淪黑暗的城市？高雄人自己想想吧！不要別人來扯高雄的後腿吧！非常無耐！也不要做香港第二吧」！

(中時電子報)