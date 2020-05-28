台灣新冠肺炎疫情趨緩，交通部攜手衛福部及旅行公會全國聯合會，27日共同召開「防疫踩線 從心啟動」記者會，宣布全台9條防疫踩線路線正式啟動。交通部長林佳龍表示，將自7月1日起啟動安心旅遊，相關國旅補助將在1周內對外說明。

「防疫踩線 從心啟動」記者會透過全台7地共同直播連線，於北、中、南、東4大區域號召50部遊覽車，帶領千名旅遊從業人員同時出發，進行9條路線的踩線行程。代表台灣正向防疫有成，可安心、安全旅遊，也象徵著台灣國旅市場將邁入全新紀元。

觀光局表示，此次先行組成「防疫踩線團」進行形成實地考核，體驗搭乘遊覽車、入住旅館民宿、參觀熱門景點的防疫作為，透過實際旅遊並回饋經驗後，在防疫解禁前建構出一套防疫旅遊的標準指引守則，提供全民參考。

同時，透過同業回饋交流、導入在地職人意見，可包裝設計出更優質旅遊產品、建置最完整防疫旅遊SOP，盼藉此提振國人旅遊信心，帶動觀光產業鏈經濟活絡，並為全台各縣市消費經濟注入新活力，為下階段安心旅遊奠定基礎。

觀光局指出，此次防疫踩線安排的9條路線，是在常規國旅行程中加入新亮點，以浪漫台3線、台61線為軸線，並呼應觀光局的海灣、生態、脊梁山脈、自行車、小鎮漫遊5個旅遊年主題，規畫各車次行程、透過新舊交融讓行程更精緻、更具亮點。

旅行公會全聯會此次也特別架設「防疫踩線大會師」紀錄網站，除將詳細羅列各個踩線路線介紹外，更搭配此次防疫踩線的精采圖文、影音等，並在臉書粉絲團線上直播，完整記錄如何將防疫與國民旅遊全面融合推行。

(時報資訊)