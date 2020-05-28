宜鼎(5289)集團旗下子公司－安捷科股份有限公司，近期發展車載應用與耕耘車聯網市場有成。最新發表CAN-to ADR專利車載技術，針對智慧物流、大型車隊管理以及公共運輸等應用，可大幅提升車輛定位準確性，並透過軟硬整合的完整方案，目前已獲得美國、台灣、印度等國採用。

宜鼎旗下安捷科Antzer，長期專注於車聯網市場，受惠近期宅經濟物流車隊崛起商機，以其創新的CAN-to-ADR技術，成功導入美國、印度與台灣物流產業。

由安捷科研發的專利CAN-to-ADR技術，透過CAN bus讀取行車電腦內的車速資訊，將汽車慣性導航技術(Automotive Dead Reckoning, ADR)再升級，適用於車用後裝市場，無論在室內或是任何衛星訊號受到干擾的路段，都能精準掌握車隊位置及狀態。除了物流車隊外，如巴士系統、計程車隊、警消防車隊等，也已有許多成功案例，後勢可期。

GNSS衛星訊號易受干擾，安捷科總經理魏廷晃表示，由安捷科所開發的CAN-to-ADR專利應用於車用後裝市場具兩大優勢：省去傳統ADR所需的施工配線，克服過去整合成本高、時間長的缺點，CAN-to-ADR技術能輕鬆導入客戶車用系統內；整合CAN-to-ADR後，無論是行經隧道、高樓林立的都會區、或是停放在多樓層的停車塔中，都能提供不中斷且精確的GNSS定位資訊。

(時報資訊)