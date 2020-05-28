台灣新冠肺炎疫情趨緩，國旅市場見復甦契機，但邊境管制尚未解除，使8成客群為外國旅客的台北文華東方酒店「撐不住」，無預警宣布自6月起暫停客房營運，並通知資遣員工。據勞動部表示，台北文華東方酒店預計將在6月7日資遣高達212名員工。

台北文華東方酒店前身為中泰賓館，由第三代林命群設立開泰豐國際，與香港文華東方酒店集團合作，自2005年起歷時9年、耗資250億元打造，於2014年5月18日開幕迎賓。飯店基地逾4200坪，設有256間客房及47間套房。

不料，台北文華東方酒店28日下午傳出，在下班前無預警通知員工開會，接獲通知的員工將被資遣，官網亦不再接受訂房。勞動部表示，台北文華東方共有863名員工，其中飯店部門約500多名員工，預計在6月7日將資遣212名員工，已符合大量解僱條件。

對此，台北文華東方酒店發布聲明表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，造成國際旅遊消費型態出現前所未有的重大改變。雖然目前台灣疫情形勢趨緩，但要全然恢復國際旅客原先習以為常的跨境旅遊模式，將會是個極為漫長的過程。

有鑑於國際旅客跨境旅遊短時間內無法回復，以國際高端旅遊為主的台北文華東方酒店，宣布將自6月1日起暫時不對外開放住房服務，但強調酒店部份餐廳、酒吧、會議及婚宴服務、芳療中心仍照常營業，歡迎賓客前來用餐與享受Spa設施。

台北文華東方酒店表示，將依照調整後的營運規畫調整員工工作，很遺憾不得不資遣部分員工，將依據相關的勞動法令規範及程序辦理，以顧及所有員工權益。未來將視疫情發展，決定暫時關閉的客房何時重新開啟。

台北文華東方酒店表示，期望在疫情過後、國際觀光旅遊盛況重新啟動時，酒店會盡快回復全館運作、並再度以最好的傳奇式經典服務，舒適雅致的客房與設施，迎接每位一向支持及愛護文華東方的賓客。

(時報資訊)