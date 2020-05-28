櫃檯買賣中心舉辦「台灣生技與科技產業線上論壇–後疫情時期之投資機會」之海外法人說明會，邀集大學光(3218)、太醫(4126)、中裕(4147)、泰博(4736)、大江(8436)等5家生技公司及原相(3227)、譜瑞-KY(4966)、宜鼎(5289)、神盾(6462)、精測(6510)、是方(6561)等6家科技公司，共計11家優質上櫃公司參與。

櫃買中心長期以來對於增進國際投資人認識我國資本市場努力不懈，近10年來外資持有上櫃股票比重從2010年底的11％來到本年4月底的22%，外資持股比例成長1倍，顯示外資認同櫃買市場及上櫃公司發展，國際資金持續投入。

櫃買中心總經理李愛玲指出，上櫃生技醫療類股覆蓋上中下游，包含從事製藥、新藥研發、醫療器材、食品生技、再生醫療及醫療通路等，目前上櫃生技公司已達87家，形成完整的產業鏈；而在新冠肺炎疫情衝擊下，仍有許多優質上櫃公司表現傑出，2020年第一季仍有336家上櫃公司，約占整體上櫃公司的43%，稅前淨利較去年同期成長，而單季每股盈餘(EPS)超過2元的公司亦達40家，實屬難能可貴，許多優質上櫃公司值得投資人關注。

此外，櫃買中心藉由本次論壇，以櫃買市場及上櫃生技及科技公司的優勢為題，向國際投資人進行簡報，另國泰證券亦以後疫情時期之投資機會為題進行專題演說。

(時報資訊)