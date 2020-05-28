新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府推紓困政策和振興券，後者話題不斷，不斷被拿出來馬政府時期的消費券比較，網友好奇詢問，當年領的3600元都用到哪？引發熱議，許多人直呼，根本沒用到，就被媽媽收走了。

網友在PTT上發文表示，領不了1萬元紓困，但當年有領到3600消費券，一家三口湊起來有1萬多，買了人生第一個蘋果產品「iPod touch」，基本上就是不能打電話的iphone，在大家都還是智障型手機的時候，帶去學校打遊戲，超爽的，原PO並詢問大家把消費券花到哪了？

貼文曝光後，引起網友討論，「買了我最後一隻智障型手機」、「跟哥哥姐姐的湊起來買wii」、「「買鞋子到現在還繼續穿，馬英九是對的」、「買我家孩子的尿布奶粉，一次就用完」。

但也有不少網友流淚表示，「用都沒用到 被我媽拿走」、「被媽媽收走了」、「被媽媽拿去買床」、「被拿去繳學費了」、「媽媽幫你存起來 然後就被我媽花掉了」。

(中時電子報)