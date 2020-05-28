陸媒《人民日報》海外版28日刊登文章，嚴厲批評民進黨當局，在大陸全國人大審議涉港決定草案之際，急不可耐蹭熱點、刷存在感，指「港版『國安法』嚴重威脅香港前途」、「破壞香港的自治權」、妄言「要與美國等共組撐香港國際隊」。台獨勢力的險惡意圖已很明顯，即在台灣汙名化「一國兩制」，製造「大陸打壓」的緊張氣氛，塑造自己「民主救世主」的形象，以此撈取政治利益，「反中謀獨」。這已經是慣用伎倆了。

文章批評，港獨和台獨都是毒瘤，如果任由「兩獨」合流，不僅禍害香港，也終將會禍害台灣，損害國家核心利益。

文章強調，中共中央政府對維護國家安全負有最大和最終責任，對香港的繁榮穩定和香港同胞的福祉懷有最大的關切，堅決維護祖國統一，不可能坐視台獨勢力為所欲為地干涉香港事務，坐視台獨勢力對「反中亂港」活動推波助瀾，坐視港獨台獨肆無忌憚合流，進行滲透、顛覆、分裂、破壞活動。

文章認為，面對亂局，大陸政府果斷出手，作出香港國安立法的決定。這是大陸全國人大作為國家最高權力機關，根據形勢和現實需要行使憲法賦予的職權，完全合理合法，旨在填補香港在國家安全方面的漏洞。打擊分裂國家、顛覆政權、恐怖活動和境外干預，將給港獨分子一個沉痛打擊，也將斬斷民進黨當局干預香港事務的黑手。港獨若再與台獨合流，便將無所遁形，得到法律應有的懲治。

文章警告，若民進黨當局以為此時跳出來說三道四、汙蔑指責，就可以動搖大陸決心，未免太天真了。勾結港獨並不能讓台獨得逞，大陸外交部發言人耿爽此前一句話，現在可以拿出來再說一遍：「奉勸島內有些人，不要在這個時候跳出來假扮慈悲，他們自己不過是個『泥菩薩』。」

文章指出，斬斷台獨港獨合流，維護國家安全，大陸的決心異常堅定。正如國台辦發言人所說，奉勸民進黨及其當局立即停止對全國人大審議涉港決定草案肆意攻擊、說三道四，停止對香港事務的政治操弄。台灣一些政治勢力應明辨是非，多做有利於香港繁榮穩定和兩岸關係和平發展的事。

(中時 )