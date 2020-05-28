高雄市長韓國瑜罷免案距離6月6日投票，剩不到十天，許多挺罷韓的年輕人都相約要回去投票，但也有挺韓年輕人、「打狗事務所」發言人莊為傑出面呼籲，「韓除了選總統，到底哪裡錯了？選總統也沒違法」。

據港媒《中評社》近日專訪莊為傑，現年30多歲的他表示，自己身為一位高雄市民、國民黨員，他對罷韓團體是看不下去的，他和幾個年輕好友早在今年3月就已有監票構想，原以為規模不大，但後來韓市長的想法和他們不謀而合，所以才轉而擴大監票規模。

莊為傑說，全高雄市1823個投開票所，事務所希望至少兩人一組，目前外部監票的作業分配已經完成。只要當天下午4點結束投票，監票部隊就會啟動監票及錄影作業，只要有錄影，就能記錄或彌補人工開票的錯誤率。

對於罷韓等民進黨側翼要罷韓，他認為「罷韓現在的做法就是把罷韓塑造成流行風氣，提升年輕人族群認同、刺激投票率，來加劇對立」，而對於韓國瑜到底做的好不好？莊說，「韓除了選總統給人觀感不好，市政到底哪裡沒做好？」，他最後強調，政治不該只有單純的情緒發洩，選民應該要有更多理性去思辯與判斷。

(中時電子報)