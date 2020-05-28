小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（28日）財經重點。

【1】停售倒數一個月 儲蓄險將漲價

保單大改款即將進入倒數最後一個月，壽險業者表示，7月1日之後，保證利率的不分紅保單、醫療險等勢必變貴10～30％不等，至於利變保單則因死亡門檻法則，內部報酬率（IRR）少10個基本點（1基本點是0.01百分點），若宣告利率再下降，則出場時間將延長。

【2】台灣5G資費 全球最便宜

台灣5G預定第三季開台，最快由中華電信7月搶頭香，台灣五大電信公司暖身先行的5G早鳥資費方案，電信三雄1,399元上網吃到飽、網內互打免費，台灣之星599雙飽資費，都比南韓、美國、中國大陸目前推出的5G資費低，成為全球5G資費最便宜的國家。

【3】外資愛台股新風向：傳產引擎

台股波段五度挑戰萬一大關，指數表現依舊震盪，外資圈繼點名主流高價股扮台股衝高頭號引擎後，大和資本證券看好非科技族群訂單能見度較佳，外資點火非科技股扮二號引擎，提供資金移轉管道；摩根士丹利證券則接力投顧大行升評紡織指標聚陽（1477）「優於大盤」，外資愛台股吹起新風向。

【4】12檔遠距辦公概念股 吸睛

全球主要城市陸續解封，但不代表疫情已過，離疫苗問世也還有一段時間，因而遠距辦公仍是市場趨勢與投資顯學，相關概念股金像電（2368）、緯創（3231）、英業達（2356）及宏碁（2353）近日成市場焦點，法人火力全開、近5日強力買超，計有12檔相關概念股27日股價表現亮眼受關注。

【5】華為組非美系半導體？ 旺宏吳敏求吐槽

美國對陸商華為的圍堵限制越來越嚴，市場因此謠傳華為海思與三星晶圓代工將合組非美系設備的半導體生產線。對此，旺宏董事長吳敏求表示，全球半導體設備主要由美商供應，就算是美國以外的他國設備廠，很多零組件也是由美國供應，因此要籌組非美系設備的半導體生產線，「難度很高且幾乎不太可能」。

(中時電子報)