孟晚舟雙重犯罪成立 引渡案將繼續

加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院當地時間27日宣布，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟雙重犯罪成立，引渡案將繼續審理。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，中國大陸使館得知裁決結果後痛批，加拿大參與了嚴重的政治事件，不應該再繼續走這錯誤的道路。同時北京也指控，加拿大在這重大的政治事件中，成為美國的「共謀」。

副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）周三裁決，美國對孟晚舟提起的詐欺指控在加拿大也成立，構成了雙重犯罪。

而中國大陸使館在社群媒體上的聲明中說，中方對此裁決表達強烈不滿與堅決反對，並已向加拿大嚴正抗議。「美加濫用雙邊引渡條約，對孟晚舟女士採取武斷措施，」聲明中說，「嚴重侵犯了該中國公民的合法權益。」事實上，由於孟晚舟引渡案，北京與美、加關係已陷入混亂。

此外，聲明還說，美國的目的是要搞垮華為，還有其他中國大陸高科技公司，而加拿大一直都在扮演美國的共犯。聲明強調，整個引渡案根本是嚴重的政治事件。

(中時電子報)