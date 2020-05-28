因持續解封強化對經濟復甦的樂觀氣氛，由銀行股領軍，周三美股收高，道瓊指數大漲逾2%，標普500指數自3月5日來首度收在3000點之上。

美國各地持續放寬防疫限制措施，令市場憧憬重啟商業活動將帶動經濟迅速復甦。迪士尼宣布從7月11日起分階段重新開放佛羅里達州的迪士尼世界度假村。美高梅國際酒店集團（MGM Resorts）宣布自6月4日起重啟在拉斯維加斯的4家賭場。

周三收盤，道瓊工業指數漲553.16點或2.21%，為25,548.27點。標普500指數漲44.36點或1.48%，為3,036.13點。那斯達克指數漲72.14點或0.77%，為9,412.36點。

標普500金融股指數大漲4.34%，在11大類股中漲幅最大，該類股過去兩個交易日累計漲近10%，創下4月8至9日以來最大的雙日漲幅。

摩根大通進一步走高，終場大漲5.8%，領漲金融股指數。摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）宣布該行擬於第二季再次增加信貸儲備，他並表示跡象顯示經濟正在回穩。

近來漲勢凌厲的科技股僅小漲0.54%，表現落後大盤。

美中兩國之間的緊張局勢因新冠肺炎疫情、香港國安法等爭議而持續升高，甚至可能波及年初才簽定的美中第一階段貿易協議，使美股前景蒙上陰影。

(時報資訊)