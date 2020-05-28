跑錯包廂引爆大亂鬥！信義區夜店凌晨20人打群架 08:312020/05/28 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市信義區某家夜店今天凌晨發生近20人打群架事件 。（非事發示意圖／取自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區今（28）日凌晨3時許傳出打群架衝突事件！一名到夜店玩樂的林姓男子，因走錯包廂，與另一群人爆發肢體衝突，雙方近20人在夜店裡大打出手，酒瓶被當成武器亂砸，現場一度失控，最後才由獲報到場的警方，用辣椒水控制場面。 兩造人馬引爆大亂鬥時，夜店業者見場面失控立即報警，林男等人還不斷對警方叫囂，警方便拿出辣椒水壓制，林男、陳男因為受傷，隨即被送往醫院救治。事後，警方將關係人帶回派出所調查，最後依社會秩序維護法偵辦。 (中時電子報) #夜店 #警方 #辣椒水 #包廂 #大亂鬥 #信義區 #跑錯包廂 #打群架 #辣椒水 #壓制 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓夜店區爆群聚感染 04:102020/05/24 專題周報 香港反國安法遊行爆衝突 警逮180人 港府譴責暴行 10:232020/05/24 兩岸 KTV驚見全裸「四腳獸」！女下男上沙發「頂撞片」瘋傳 10:532020/05/24 社會 西門町暗夜伏擊 8煞砸車再噴辣椒水 14:252020/05/24 社會 香港機場 6／1起恢復轉機 04:102020/05/27 全球財經 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 08:062020/05/27 社會 【錢櫃運動場2】喇叭樂團門內吹奏 黑衣人門外盯哨 08:062020/05/27 社會 80人擠錢櫃包廂瘋狂雜交 北市警局長：看媒體才知 17:272020/05/27 社會 錢櫃中華新館性愛趴 警鎖定「韓大特」林姓男子 19:542020/05/27 社會 錢櫃中華新館性愛趴 暱稱「韓大特」林姓男子到案 21:132020/05/27 社會 社會熱門新聞 交通事故處理眉角？交警空中開講 - 刑案 社會10點檔》賭王何鴻燊4妻17子女 為何98歲才有第一個內孫？ - 社會 男女廁所地板發抖啪啪 活春宮片網瘋傳 - 社會 錢櫃中華新館性愛趴 暱稱「韓大特」林姓男子到案 - 社會 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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