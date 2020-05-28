台北市信義區今（28）日凌晨3時許傳出打群架衝突事件！一名到夜店玩樂的林姓男子，因走錯包廂，與另一群人爆發肢體衝突，雙方近20人在夜店裡大打出手，酒瓶被當成武器亂砸，現場一度失控，最後才由獲報到場的警方，用辣椒水控制場面。

兩造人馬引爆大亂鬥時，夜店業者見場面失控立即報警，林男等人還不斷對警方叫囂，警方便拿出辣椒水壓制，林男、陳男因為受傷，隨即被送往醫院救治。事後，警方將關係人帶回派出所調查，最後依社會秩序維護法偵辦。

(中時電子報)