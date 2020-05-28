新冠肺炎疫情趨緩，台灣已連續6天零確診、45天無本土病例，疫情指揮官、衛福部長陳時中在防疫表現上大獲肯定，成為「最強業配王」。先前陳時中率領「防疫五月天」到墾丁，引爆人潮，本週預計到新竹、桃園、台中、台南。對此，自由作家洛杉基表示，防疫並未全面勝利，現在忙著慶功、到處舉辦歡樂趴，後果恐怕會不堪設想。

洛杉基在臉書表示，陳時中靠著全民的犧牲、配合、支持，暫時控制疫情，但並未全面勝利，因為疫苗還沒出現，現在就忙著慶功、到處舉辦歡樂趴，所造成的影響會讓全民放下警戒心，跟著開趴，後果恐怕會不堪設想，就像美國川普，每天都有人因肺炎死亡，他卻跑去打高爾夫，還不戴套（口罩），被民眾罵死。

洛杉基指出，陳時中現在需要面對的是如何振興經濟，對於拿1千換3千振興券這種不得民心的作法，他應與幕僚商討如何用更便民、更直接的方式去嘉惠民眾，振興經濟。蔡英文也說，發振興券要更直接、更便民一些，洛杉基認為，「不就是在暗示官員，直接發放3000元振興券，無差別發放給全民？」且這個金額還比不上馬前總統直接發放的3600元。

洛杉基建議陳時中，讓民眾用健保卡去各領口罩的地點，請領3000元振興券，不就皆大歡喜？家境好不需要用到振興券的，領來後就捐出去或轉讓給其他有需要的親友，這樣社會不就變得更溫馨更和諧了？或是可以參考美國，大方發送1200美元，直接撥入銀行戶頭，「反正政府再多印一些鈔票，債台再高築一些，沒差。如果這些錢把經濟搞活絡了，說不定可以提前振興經濟，從谷底翻身。」

(中時電子報)