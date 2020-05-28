李嫣分享和閨密自拍。（圖／翻攝自 IG）

李嫣大曬美照。（圖／翻攝自 IG）

李嫣手機殼上是王菲的表情包。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

天后王菲睽違樂壇17年，去年傳出她有意復出推新專輯，但暫時沒下文。昨(27日)是她和前夫李亞鵬所生女兒李嫣生日，昨網上流出一組王菲現身替女兒慶生的照片，她雖久未露面，看來狀態依舊維持得宜，留著一頭短髮，看來精神奕奕，母女倆還在蛋糕前相擁合照，感情不錯。

李嫣去年6月從小學畢業，李亞鵬隨後砸錢讓李嫣到瑞士念一年學費要價約335萬台幣的貴族學校，李嫣後來在網上自曝「悲傷逆流成河」，李亞鵬安慰回；「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚」，卻被女兒反嗆：「我不需要什麼能力」，可見年紀小小的李嫣從小說話就很有王菲風範。

據《新浪娛樂》報導，王菲友人昨晚分享一組王菲和女兒慶生照片，王菲還托腮照相，皮膚白皙有如少女，李嫣後來也在IG打卡，透露人現在在北京，她更分享和閨密對鏡子自拍照片，可見她用的手機殼上竟有王菲曾說「跟你有什麼關係啊」的表情包，笑翻不少網友，紛紛說：「跟你有什麼關係啊？跟他們也沒有關係啊？我是公眾人物我就必須把我所有的事情都告訴你們嗎？這段話經典」、「哈哈哈哈哈，我笑了」、「小丫頭越來越美了」、「菲菲還是很美啊」。

(中時電子報)