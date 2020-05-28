華為公司副董事長、財務長孟晚舟在加拿大引渡案的第一個判決結果公布，孟晚舟符合「雙重犯罪」標準。大陸澎湃新聞28日報導，華為為此發出聲明表示失望。相信孟晚舟的清白，也將繼續支持她尋求公正判決和自由。希望加拿大司法體系最終能還她清白。

據央視新聞報導，溫哥華當地時間27日上午（北京時間28日凌晨），加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院公布了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定華為公司副董事長、財務長孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，因此對她的引渡案將繼續審理，孟晚舟將留在加拿大參加後期的相關聽證，並等待新的審判結果。

華為聲明表示：「我們對不列顛哥倫比亞省高等法院的判決表示失望。我們一直相信孟女士是清白的，我們也將繼續支持孟女士尋求公正判決和自由。我們希望加拿大的司法體系最終能還孟女士清白。孟女士的律師團隊將不懈努力，確保正義得到伸張。」

據報導，孟晚舟當天出庭並聽取法庭所做的判決。

此前的5月26日，大陸外交部發言人趙立堅曾在回答記者提問時表示，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對大陸公民任意採取強制措施，嚴重侵犯大陸公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。大陸政府維護大陸公民正當合法權益的決心堅定不移。加方應當切實糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，並確保她平安回到大陸，以免陸加關係持續受到損害。

(中時 )