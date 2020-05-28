行政院宣布發放振興券即將在7月上路，目前準備工作已緊鑼密鼓展開。本報獨家掌握，為了讓振興券如期印刷發放，在這次疫情中立下支援口罩生產大功的國防部「國軍口罩國家隊」，將立刻投入支援印刷廠印製「振興券」，變身為「振興券國家隊」。知情人士表示，財政部、經濟部、國防部底經完成協議，將比照口罩產線支援模式，由後備司令部投入300名人力支援印刷場印製，保證如期發放。

據了解，已24小時不眠不休支援口罩廠三個月的「國防部口罩國家隊」，即將在本周五(29日)光榮退場，但馬上又接到新任務。因應行政院推出7月起「發放振興券方案」，面對在不到一個月內，要將2300餘萬人使用的「振興券」印製完成，財政部擔心印刷廠人力不足會延誤印製時程，目前已與國防部積極會商，計畫將徵調國軍投入印刷行列，把「口罩國家隊」化身為「振興券國家隊」。

據了解，國防部已完成人力規劃，目前初步規劃由後備指揮部先支援300名人力，分區分批進駐各縣市印刷工廠，目前經濟部與財政部也已將印刷廠人力需求調查完成，國防部運作模式也將比照口罩生產線規格派員協助。

行政院長蘇貞昌已預告，如果繼續零確診，將在6月7日恢復正常生活。行政院推動1,000元現金換3,000元振興券的政策，將於6月中旬展開實體券預約，7月就可以上路施行。

由於已經有了口罩實名制的經驗，行政院發放振興券也將循口罩實名制模式，先預購、再取券。預計6月初宣布計畫，6月中旬啟動實體振興券預約，以及電子支付綁定等工作，最快7月就可以上路。

(中時電子報)