以未來一個月有利梅雨建立的環境指標分析，賈新興預估6月還有一波梅雨鋒面來台。(圖擷自天氣風險/賈新興臉書)

5月這兩波梅雨狂炸全台，造成多縣市致災，民眾關心雨要下到何時？後面還有梅雨鋒面嗎時？氣象專家賈新興一直聚焦梅雨預測，他原預估6月最快6日會有鋒面，但近期資料顯示，時間應延後約在6/10-6/20。

很多人關心6月還有沒有梅雨？賈新興今(28)日在臉書上表示，原先預估第二波可能的時間在6月6日至6月16日。不過，最近的資料顯示，環境條件似乎不是那麼的好了，時間大概往後落在6/10-6/20左右。

以未來一個月有利梅雨建立的環境指標分析，指標明顯下降至負值，雖然有兩個小波峰，因此這波的不確定因素高，民眾該隨時留意最新的資訊。賈新興進一步分析，6/2-6/3之後整個渦度線(藍色實線)明顯轉為負值，天氣相對穩定的機率高，這部分也持續追蹤。

有網友質疑，梅雨預測很難精準，今年台灣梅雨就下得很大。但賈新興解釋，指標是預測有利梅雨建立的條件，不是用來預測降雨量。關於典型梅雨一般要有滯留性且要有明顯的西南季風或西南氣流，上波事後來看，西南氣流是有，但整個西南季風是偏弱的。

(中時電子報)