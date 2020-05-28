美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間27日發表聲明稱，指國務院已經根據「美港關係法案」（通稱「香港政策法」），向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再給予香港特殊待遇。

香港信報報導，蓬佩奧在聲明中指出，可以斷言，香港不再在中國管治下維持高度自治，中國顯然要把香港打造成中國城市一般。

蓬佩奧也在社群媒體發表貼文稱，美國與香港市民站在一起。

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