蓬佩奧報告認定：香港不再有特殊待遇 10:342020/05/28 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間27日發表聲明稱，指國務院已經根據「美港關係法案」（通稱「香港政策法」），向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再給予香港特殊待遇。 香港信報報導，蓬佩奧在聲明中指出，可以斷言，香港不再在中國管治下維持高度自治，中國顯然要把香港打造成中國城市一般。 蓬佩奧也在社群媒體發表貼文稱，美國與香港市民站在一起。 (工商 ) #香港 #蓬佩奧 #管治 #特殊待遇 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普的破壞性角色 04:102020/05/24 時論廣場 香港攬炒宿命難逃 04:102020/05/24 時論廣場 蓬佩奧威脅 若一帶一路影響澳洲電訊 將切斷美澳情報聯繫 16:452020/05/24 國際 入境比照大陸人 反嚇到香港人 04:102020/05/26 兩岸要聞 中美關係影響？長和競標以色列海水淡化廠失敗 10:342020/05/27 財經 抵制港版國安法 蓬佩奧指香港不再獲特殊待遇 00:122020/05/28 兩岸 人大今表決通過港版國安法決定草案 川普嗆終止香港特殊待遇 04:102020/05/28 財經要聞 認定香港「不再自治」 美國務卿宣布：不再享回歸前特殊待遇 06:192020/05/28 國際 《國際政治》香港大難臨頭？蓬佩奧：香港不再享有自治 09:092020/05/28 財經 香港遭川普認定不再自治 美智庫：衝擊難以估計 10:142020/05/28 兩岸 國際熱門新聞 報復推特羞辱？川普這道命令露玄機 - 時事 74歲川普沒事吧？站不穩前後晃畫面曝光 - 國際 玩真的？川普有意收回美陸貿易協議 全為了他 - 國際 梅根和凱特王室大戰 全由她點燃 - 國際 誰干預？鍾南山嘆：與美合作研究病毒起源 恐遭停擺了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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