台股周三早盤衝高後再度壓回，11000點的關卡始終無法有效突破，現階段最大的變數就是周四港版國安法的表決，由於政治面影響較難評估，短期台股在11000點會來回震盪。

觀察周二美股波動，盤中大漲、尾盤收斂漲幅，大漲主因來自於各大城市陸續解封，加上新冠肺炎疫苗進展順利，市場對經濟前景樂觀期待，可惜尾盤川普普出來澆冷水，川普表示將提出「非常強而有力」的方案來制裁中國(對應港版國安法)，導致美股最後半小時出現壓回，其中跟科技戰有關的科技股拉回幅度較大，可預見的是美中兩國的貿易戰將越演越烈。

從類股成交比重觀察，電子比重回到6成以上、但只在6成附近徘徊(收盤為63%)，生技類股比重則降至2成附近，顯示該族群投機力正在降溫，盤面上投機力轉向去美化題材的矽智財個股，美中貿易戰打得越兇、去美化題材就越受惠，這部分個股多在IC設計。(倫元投顧提供)

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