股東會旺季來臨，免不了的是每年上演的經營權之爭，有的檯面下暗潮洶湧，有的則是利用股東會嗆聲，要給對方難看。平心而論，以股東身份提問沒有錯，但如果為的是「家務事」，只是把股東會當秀場，這與職業股東無異，方可休矣。

以長榮航的股東會為例，長榮大房兄弟為爭經營權，明日兩大基金會將再改選董事，這讓昨日長榮航股東會成為「熱身戰」，代表弟弟陣營的律師吳祝春親自上陣，多次發問挑戰經營團隊，但顯然沒達到預期效果，輕鬆被「解決」掉。

吳律師當然不服氣，對於新聞描述「被KO、打臉」的用詞，事後發函本報，強調股東的「問責機制」是企業經營的一環，還反批董事長林寶水不只答非所問，更避重就輕，不願面對股東提問，顯然資方態度仍然強硬，有失專業。

先談職業股東。每年股東會旺季正是職業股東「發揮所長」的最好機會，通常是股東會前夕與公司派聯絡，暗示能否「意思意思」，若公司派不從，就利用股東會時輪番上陣質詢，拖延開股東會時間，甚至找機會羞辱大老闆們經營不善。

早期的職業股東，因為在股市打滾夠深夠久，真有兩把刷子，可以「電」得公司派難以招架，甘願掏錢擺平。或許是這生意好做，近幾年有樣學樣的後進愈來愈多，但不夠用功，沒整到公司，反而懲罰到其他小股東，乾坐板凳看其鬧場。

我們相信吳律師並非職業股東，但以其年初才幫弟弟陣營開過記者會，確實給人瓜田李下之疑，有損其正義、專業形象。再者，就其提問內容，顯然沒做足準備，無法命重要害，給人硬上陣、硬要問之感，這絕非長期關心公司的股東特質。

身份敏感、提問準備也不夠，吳律師親自「出征」長榮航股東會，難免給人利用股東會的公場域，要給公司派「洗臉」的聯想。倘若如此，這擺明把長榮兄弟爭產的「家務事」搬到股東會，波及小股東，對弟弟派跟集團形象都是扣分。

進一步說，長榮兄弟再怎麼爭產，誰爭贏了，錢都不會分給股東們，家務事不就該在家裡面談，搬到股東會報私仇，也很難讓上萬名小股東相信，就算弟弟們擊敗大哥取得經營權，會尊重投資長榮航的無名股東，其正當性更受到質疑。

大股東們爭奪經營權，小股東們講不上話，這是現實，但對於每年期待被重視，想聽聽經營團隊講些什麼的「真股東」，也該有不被捲進家務事的權利，至少不用忍受太多的「為問而問」。防疫期間若真沒事，早點散會不好嗎？

(中時 )