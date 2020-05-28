《花花公子》雜誌女模伊凡諾娃(Iryna Ivanova)，為了慶祝近日IG粉絲突破600萬人，決定到海灘狂甩她的知名30GG豐滿上圍，讓目擊者眼睛大吃冰淇淋。
伊凡諾娃在貼文上說：「我的30GG上圍幫助我成為百萬富翁，為了慶祝IG粉絲數突破600萬，我會把第600萬名粉絲的IG標籤／名稱寫在我的咪咪照片上。」。這則帖子PO出不到一天就吸引近30萬次點擊。
出身《花花公子》女模的伊凡諾娃， 後來成為IG網紅，光在線上PO辣照就讓她年賺80萬英鎊(約2942萬元新台幣)。
(中時電子報)
《花花公子》雜誌女模伊凡諾娃(Iryna Ivanova)，為了慶祝近日IG粉絲突破600萬人，決定到海灘狂甩她的知名30GG豐滿上圍，讓目擊者眼睛大吃冰淇淋。
伊凡諾娃在貼文上說：「我的30GG上圍幫助我成為百萬富翁，為了慶祝IG粉絲數突破600萬，我會把第600萬名粉絲的IG標籤／名稱寫在我的咪咪照片上。」。這則帖子PO出不到一天就吸引近30萬次點擊。
出身《花花公子》女模的伊凡諾娃， 後來成為IG網紅，光在線上PO辣照就讓她年賺80萬英鎊(約2942萬元新台幣)。
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