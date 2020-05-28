英央行總裁：英國經濟復甦腳步 恐比預期的更慢 09:002020/05/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）周三（27日）表示，新冠肺炎疫情帶來的衝擊極大，英國經濟復甦的腳步恐怕比他們先前預期來得更慢。 貝利近日投書英國《衛報》 (The Guardian）指出：「毫無疑問地，風險在於英國經濟復甦所需時間可能更久、更難復甦。此外，即便官方放寬社交距離措施，家庭與企業仍充滿警覺，而這勢必會拖累經濟復甦腳步。」 貝利亦表示，英國央行考慮實施負利率以提振經濟有其道理，但仍須考量到此政策可能帶來的負面效果。 (工商 ) #英國 #經濟復甦 #腳步 #貝利 #央行總裁 也許您會感興趣 推薦閱讀 從韓國經驗 看台灣新能源車發展 04:102020/05/25 生活新聞 港人反《國安法》示威 外媒曝英相秘密準備接收難民 10:572020/05/25 國際 《韓股》看好新冠疫苖、經濟復甦 韓股收漲1.24％ 16:322020/05/25 財經 彭定康籲G7討論香港 英國擬議擴大接納港人 18:352020/05/25 國際 中美紛爭擴大 亞洲供應鏈站上火線 21:422020/05/25 財經 貿戰再升溫 拖累陸經濟復甦 04:102020/05/26 焦點新聞 《韓股》樂觀經濟復甦 韓股開高走高 11:252020/05/26 財經 全球解封 多重資產穩中求勝 04:102020/05/27 投資理財 西媒：在陸外企對陸經濟復甦充滿信心 12:192020/05/27 兩岸 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 15:382020/05/27 財經 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 去美化時代來臨！陸晶圓代工龍頭砸重金 綁住台積電叛將 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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