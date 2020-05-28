英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）周三（27日）表示，新冠肺炎疫情帶來的衝擊極大，英國經濟復甦的腳步恐怕比他們先前預期來得更慢。

貝利近日投書英國《衛報》 (The Guardian）指出：「毫無疑問地，風險在於英國經濟復甦所需時間可能更久、更難復甦。此外，即便官方放寬社交距離措施，家庭與企業仍充滿警覺，而這勢必會拖累經濟復甦腳步。」

貝利亦表示，英國央行考慮實施負利率以提振經濟有其道理，但仍須考量到此政策可能帶來的負面效果。

(工商 )