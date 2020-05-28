波音難敵疫情 將裁員逾1.2萬人 09:002020/05/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 飛機製造商波音（Boeing）周三（27日）宣布，新冠肺炎疫情對於營運帶來龐大衝擊，該公司正裁撤美國逾1.2萬名員工，其中包括非自願離職的6,770人。 波音周三表示，他們已批准5,520名美國員工自願性離職，這些人將於未來幾周陸續離開公司。波音同時透露，他們本周已通知6,770名員工遭到強制開除，且未來幾個月不排除再裁員數千人。 受到新冠肺炎疫情影響，波音早在4月時便對外宣布，他們將在2020年底前裁員全球16萬名員工的一成人力。 (工商 ) #全球 #波音 #裁員 #美國 #萬名員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普的破壞性角色 04:102020/05/24 時論廣場 美國台灣牌的誘惑 04:102020/05/24 時論廣場 全球聚焦》阿根廷又倒債 全球金融恐釀災 07:382020/05/24 國際 美國經濟萎縮 新屋成交量跌15.4％ 15:432020/05/25 財經 企業疫起當鐵公雞… 全球股息恐縮水35％ 04:102020/05/26 財經要聞 經濟大怒神 另類投資當道 04:102020/05/27 投資理財 1分鐘讀財經》外資狂掃台股141億 「萬一」今聽牌 08:172020/05/27 財經 IEA：今年全球能源投資減20％ 創歷來最大衰退 14:002020/05/27 財經 疫情衝擊 全球能源投資 IEA：今年降幅恐創紀錄 04:102020/05/28 全球財經 ViewSonic數位白板 第一季銷售倍增 04:102020/05/28 產業．科技 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 即時 1分鐘讀財經》停售倒數1個月！7月1日新版儲蓄險將大漲 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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