飛機製造商波音（Boeing）周三（27日）宣布，新冠肺炎疫情對於營運帶來龐大衝擊，該公司正裁撤美國逾1.2萬名員工，其中包括非自願離職的6,770人。

波音周三表示，他們已批准5,520名美國員工自願性離職，這些人將於未來幾周陸續離開公司。波音同時透露，他們本周已通知6,770名員工遭到強制開除，且未來幾個月不排除再裁員數千人。

受到新冠肺炎疫情影響，波音早在4月時便對外宣布，他們將在2020年底前裁員全球16萬名員工的一成人力。

(工商 )