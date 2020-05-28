高雄市長韓國瑜罷免案會過嗎？國民黨立委陳以信近日在節目中對罷韓案進行分析，並認為「韓國瑜若被罷免，那國民黨被罷免的將會是一整條路線」，挺韓五虎將之一的「杏仁哥」吳育全看完則大讚，「說的真有道理」。

陳以信近日在政論節目表示，他十幾年前在高雄時，在高雄住過一段時間，他深切體會到「高雄過去是一座偉大、繁華的城市，民國60年代，高雄就是一座國際化的大城市，七賢三路過去的路牌都有英文，過去外國人是非常多的，80年代，高雄的加工出口區，是亞洲各國爭相學習的示範對象」，「90年代，高雄港是全球吞吐量世界第三大港，但再來20年，高雄經濟就停頓了，變成高雄年輕人要北上到雙北、中部找工作，因為高雄低薪，工作也不好找」。

談到6月6日罷免，陳以信坦言，「罷免韓國瑜事小，但是罷免掉他，就是把一個過去20年民進黨在高雄經營的包裝式經營路線，重新喚回來，那找回來之後，高雄的經濟、未來，等同於自我放棄」。

陳以信強調，「高雄自二戰後，到西元2000年的繁華，都是國民黨執政所帶起來的，若罷免掉韓國瑜，讓民進黨再回來執政，高雄的改變就沒了」，他希望高雄市民能好好思考，是不是讓韓國瑜把這4年任期做完，讓高雄有轉變的機會」，挺韓的杏仁哥也在臉書大讚，「說的真有道理」。

(中時電子報)