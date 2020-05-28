陸委會主委陳明通今日表示，為因應香港情勢變遷可能愈來愈多港人來台，政府成立「香港人道援助行動專案」，有四大原則，包括政府主導、陸委會做跨部會整合、由政府所成立的法人機構來執行整合民間跨部門公私協力以及政府編列預算挹注經費。

陸委會主委陳明通。（林勁傑攝）

陳明通於立院備詢前表示，《港澳關係條例》較特別，因港英時期台灣與香港政府有一定往來，澳門也是，在1997年主權轉移後我方把香港在政治上看成第三地 ，因為按照中英聯合聲明給予香港高度自治，而港澳條例處理的不是只有台港往來，還有特區政府與我方的關係。

陳明通說，但今天港版國安法實施明顯降低香港高度自治，自治含金量下降，將來港府的決策是基於高度自治做的，還是奉行北京旨意，必須密切觀察，評估因為香港高度自治含金量下降對我方帶來的衝擊。

陳明通指出，我方給予香港幫助是基於港澳條例十八條，之前在國安會也有討論，面對將來可能增加的香港人民來台，政府提出居留、安置、照顧三大政策目標，以及四個原則。

陳明通備詢時表示，陸委會已提出四項原則，第一，對香港的援助跟關懷專案，將由「政府主導」、第二，香港援助，由陸委會主導，作跨部會整合、第三，藉政府所成立的法人機構，執行民間跨部門整合，來加以協助和處理。第四，未來由政府編列預算，挹注經費。

陳明通還說，「習五條拉攏台灣政治人物，就是要消滅中華民國主權，政府會持續對外爭取有我力量支持，當前兩岸情勢、國際情勢瞬息萬變，陸委會未來會持續以務實態度，處理兩岸關係，對於大陸打壓，政府不會屈服」。

法務部次長張斗輝說，法務部已向香港政府提出的司法互助請求有13件，但港方並未正面回應具體訴求，次長表示，未來仍將透過陸委會，持續與港方協調。陸委會為主管大陸、港澳機關，未來會持續和陸委會就《港澳條例》18條、第60條修法進行溝通。

(中時電子報)