橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）公布2020年永續發展報告，內容包含意法半導體2019年永續發展績效之詳細資訊和重點，並列出符合聯合國全球契約十項原則之2025年永續發展願景和長遠目標。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，永續發展是ST價值主張的三大要素之一，已經深深地植根於公司的DNA和46,000名優秀員工的日常工作中。在這個充滿挑戰的時代，我們的員工再次透過行動證明了其適應力、創造力和社區承諾。我們永續發展的理念著重於重塑社會的長期技術趨勢，並積極應對與其相關的機遇和挑戰：我們的技術讓交通出行變得更安全、節能環保，並為各類系統設備提供先進的電源和能源管理，同時在物聯網和5G網路中扮演核心角色。這些機遇和挑戰有助於意法半導體，以及我們的利益相關者乃至整個社會，實踐長期永續發展的目標。

意法半導體2019年業績重點包括淨營收達95.6億美元，營業利潤率為12.6％，並將營收的15.7％投入創新研發。在2011年啟動之永續續技術計畫框架內，2019年「負責任產品」（對地球和社會產生最大積極影響的產品）在新產品中的比重達62％，相較2018年成長24％。加強供應商審核計畫，在供應鏈中部署RBA標準方法，促進供應商承擔社會責任。新供應商有99％依照社會和環境標準篩選。

在員工與社區部份，意法半導體繼續推動員工健康和福祉計畫，2019年在全球進行了97,715次醫療行為，前一年則為87,742次。2019年有8,000多名人力資源員工和管理人員參加了多元化與共融意識培訓計畫。對11個主要製造商進行了RBA評估審核，其得分均高於產業平均水準。加強我們的STEM計畫，鼓勵下一代投身STEM領域，其中83％的社區計畫與教育相關。2019年員工敬業度上升，有77％的員工推薦ST是理想的工作場所。

意法半導體也加速推動氣候變化應對行動，相較2016年到單位產量溫室氣體排放量不僅降低21％，還提前六年完成我們2025年的目標。參加清潔能源轉型行動，在製造活動中使用更多綠色能源，2019年購電總量中有26％為綠色能源發電。在過去25年中，成功地將我們的總體水足跡降低76％（單位產量），2019年CDP水安全性評價為B級，優於電氣電子設備產業的平均和全球CDP平均值。94％的垃圾被重複利用、回收再生或送至垃圾處理廠回收，並有望在2025年前達到95％的垃圾回收目標。

(工商 )