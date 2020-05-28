在這場前所未見的全球公衛危機中，我們與科技互動、並仰賴它來連結、幫助與支持他人的方式，都體現人類社會的急速改變，而我們的生活也更加仰賴智慧手機，透過手機上應用程式的食品或餐點宅配服務，來解決家人的三餐問題，或以虛擬方式每天與同事與親人互動。毫無疑問地，智慧手機已是我們生活的運算樞紐。

即便越來越仰賴智慧手機，人們仍想探索這行動裝置還能做到甚麼。這些因素若再結合5G與AI，讓我們對於行動裝置的運算效能與功耗效率，產生更大的需求。

智慧手機若不能針對最重要、最常用的應用程式進行優化並帶來最佳的體驗，具有更高的效能與更低的能耗也無意義。Arm承諾結合整體安全性與系統的改善，帶來大量的運算效能與能耗效率的提升，以確保與我們夥伴所在的生態系，能在各個真實世界的使用場景中，提供更為沉浸的體驗。Arm宣布推出次世代的行動裝置解決方案，再次實現這項承諾。

全新的Arm Cortex-A78 CPU，滿足了效能提升的要求，同時兼顧耗電量與成本。事實上，Cortex-A78是Arm歷來針對行動裝置設計出效能最高的Cortex-A CPU。受惠於在1瓦功率消耗下效能比Cortex-A77裝置增加20％，以及利用更佳的終端機器學習（ML）效能對運算工作負載進行更有效率的管理，Cortex-A78將為我們帶來持續多日、沉浸式的5G體驗。此外，由於Cortex-A78每一瓦可以產出更高的效能，非常適合具有多個或較大螢幕的新型可折疊式裝置所帶動的更大整體運算需求。

智慧手機效能不斷提升，已超越今日業界所有其它的運算裝置類別。為了應對這種永無止境地針對最高效能的追求，Arm推出名為Cortex-X客製化CPU方案（Cortex -X Custom）的全新計劃，讓合作夥伴在追求更高效能同時，擁有更多彈性與擴充性選項。

Cortex-X客製化CPU方案考量到客製化與差異化，超越Arm Cortex產品的傳統產品規劃，讓合作夥伴得以針對特定的使用場景，提供終極效能的解決方案。Arm Cortex-X1是這個方案下推出的第一個CPU，也是迄今威力最強大的Cortex CPU。它的峰值效能比Cortex-A77高出30％，可以為旗艦級智慧手機與其他高效能行動裝置提供更具競爭力的解決方案。

隨著去年Valhall架構的Mali-G77 GPU的推出，Arm的繪圖效能與效率大幅提升。今年同樣基於Valhall架構的Mali-G78 GPU與Mali-G77相比，繪圖效能又再提升25％。這些效能的精進主要是靠非同步設計（asynchronous top level）、圖塊模組（tiler enhancements）的強化與像素相依性追蹤（improved fragment dependency tracking）的改良，最高可支援24核心。此外，節能高效的Mali-G78可以讓行動裝置電池用得更久，讓使用者在行進間享用更久最愛的視聽娛樂體驗。對開發者而言，這意謂著將可以更容易將他們的內容最佳化無縫運行在Arm Mali GPU上。Arm提供的強化工具如Performance Advisor，可以做到快速偵測效能瓶頸與即時提出報告，以達成持續整合與更快的工作流程。

此外，因應合作夥伴的要求，除了高階的Mali-G78，Arm同時推出全新次高階的GPU級別，最新的產品是Arm Mali-G68，它最高可支援到6核心，同時承續所有Mali-G78的最新功能，並讓合作夥伴能夠為更多使用者和開發人員創造高效能的體驗。

為了應對不斷擴大的機器學習使用場景，包括全新擴增實境智慧手機應用到智慧家庭中心，Arm宣布推出Ethos-N78類神經網路處理器（NPU）。這顆最新且具高度擴充性與高效率的NPU，可以帶來更佳的終端機器學習能力，以及最高達25％的額外效能與效率，並把Ethos-N77的成功發揚光大。Ethos-N78同時提供空前高水準的可配置性，可用的配置從每秒1 TOP，最高可達10 TOP。

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