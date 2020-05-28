（宜鼎集團旗下安捷科抓緊宅經濟物流升溫，掌握車隊管理技術關鍵。圖／宜鼎提供）

工控記憶體模組大廠宜鼎（5289）旗下安捷科長期專注於車聯網市場，受惠近期宅經濟物流車隊崛起商機，以其創新的CAN-to-ADR技術，成功導入美國、印度與台灣物流產業。

由安捷科研發的專利CAN-to-ADR技術，透過CAN bus讀取行車電腦內的車速資訊，將汽車慣性導航技術（Automotive Dead Reckoning，ADR）再升級，適用於車用後裝市場，無論在室內或是任何衛星訊號受到干擾的路段，都能精準掌握車隊位置及狀態。除了物流車隊外，如巴士系統、計程車隊、警消防車隊等，也已有許多成功案例，後勢可期。

汽車行經高樓林立的都會區時，常會遇到全球導航衛星系統訊號不良或受到干擾的狀況，除了來自建築物的反射訊號外，隧道、高架橋地下室路段遮蔽的狀況都將導致定位偏移，小至幾公尺，有時偏移甚至可達一條街。

安捷科總經理魏廷晃表示，由安捷科所開發的CAN-to-ADR專利應用於車用後裝市場具兩大優勢：省去傳統ADR所需的施工配線，克服過去整合成本高、時間長的缺點，CAN-to-ADR技術能輕鬆導入客戶車用系統內；整合CAN-to-ADR後，無論是行經隧道、高樓林立的都會區、或是停放在多樓層的停車塔中，都能提供不中斷且精確的GNSS定位資訊。

安捷科產品使用汽車慣性導航模組，除了模組內建的運動、方向和高度傳感器，安捷科進一步透由車內CAN bus獲得行車電腦資訊並將其整合進慣性導航的演算法中，在衛星訊號微弱或失去衛星訊號的情況下、能推算出準確的定位資訊。

傳統的ADR技術需繁複的車體配線作業來蒐集車輛的車速及檔位資訊，因此，使用者往往因高整合成本而望之卻步。安捷科所提供的CAN-to ADR技術無需額外配線作業，為車用後裝市場提供快速且便利的導入方案。

安捷科產品包含GNSS Mini PCIe/M.2 Cards、CAN Bus and GNSS Mini PCIe Combo Card以及Vehicle Tracker，全系列皆可搭載CAN-to-ADR技術。除此之外，安捷科提供客製化產品服務以及整合軟體介面的完整解決方案，協助使用者以高效率的方式進行車隊管理。

(工商 )