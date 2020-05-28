5G的到來，以及它更快的速度、更佳的連接性與更低的延遲等特性，將產生難以想像的全新用戶體驗，並把運算裝置的運算效能與功耗表現，推向前所未見的極限。我們預期在自駕車、AI、延展實境（XR）與智慧手機等領域，都將看到全新的使用場景，但它們都仰賴可以帶來更高效能與安全性的技術，且開發人員使用這些技術的管道，必須再擴大並簡化。Arm正採取獨特的方法來應對這些需求：透過全面運算解決方案，確保打造未來創新需要的一切基礎元素都已經被優化，並可順暢的運作。

今日，行動世界的軟體與應用，已經執行在Arm的架構。隨著消費者的未來行動生活持續建構在Arm基礎上，Arm與整個生態系已經準備好要將人們快速推進5G時代真正的數位沉浸。這個場景將比想像中的還要快。

三星電子系統單晶片設計團隊副總裁Joonseok Kim表示，三星和Arm在技術上是堅強的夥伴，我們很興奮看到Arm針對Cortex-X客製化CPU方案所採取的新方向，它將為安卓生態系中的次世代用戶體驗帶來創新。

Unity公司研發副總裁Ralph Hauwert表示，Arm全新的高階解決方案帶來高效能且節能的平台，可以讓數百萬個Unity開發人員無縫地達成次世代的連網沉浸式體驗，這將重塑每個人的每日生活。

PyTorch Mobile公司產品經理Christian Keller表示，臉書正與Arm合作拓展史上最廣為使用、並超越CPU的機器學習框架能力。Arm運算平台與PyTorch Mobile的結合，將為終端裝置帶來令人興奮的全新機器學習應用。

Crytek公司CRYENGINE方案技術總監Theodor Mader表示，透過我們的共同願景，Arm與Crytek合作把CRYENGINE帶入安卓生態系中，並讓行動裝置享有媲美桌機級的圖像能力。Arm全新且功能強大的高階手機IP產品，正處於全新視覺境界的核心，這在之前被認為不可能出現在終端裝置上的。

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