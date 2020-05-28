聖暉（5536）集團董事長梁進利26日在股東會後指出，受到疫情影響，中國半導體業務確實有放緩跡象，但台灣受惠轉單效應發酵，包括生技、製藥、封裝、被動元件等產業投資大爆發，聖暉上半年新接訂單直逼百億、在建工案超過百億，且泰國近期還有大單的挹注，對於2020年整體營運展望抱持審慎樂觀，「獲利目標力拼至少維持去年水準！」

聖暉去年締造19.16元的獲利表現，股東會25日通過配發每股15元的股息。若依5/26收盤價211.5元推算，聖暉的現金殖利率達7.09％；此外，聖暉2019年每股淨值達83.11元，創上櫃以來新高記錄，凸顯公司財務體質健全。

梁進利表示，隨著台商回流、產能轉移往東南亞國家的商機持續增溫，聖暉因為提前佈局東南亞市場有成，繼印尼、馬來西亞、越南之後，去年插旗泰國設立子公司，目前東南亞在手訂單滿檔。他說，東南亞部分國家尚未解封，一旦供應鏈全面解封，對聖暉將是一大利多，今年可望拿下台灣被動元件大廠泰國設廠統包案，對聖暉來說將是大進補。

梁進利強調，因為疫情的影響，許多產業擔心第三季將出現經營困境，包括斷鏈、遷廠的考驗都將出現在第三季。不過，聖暉一點也不擔心，因為台灣與東南亞市場第三季在手訂單滿檔，為了維持服務品質，還將擴編人力。

聖暉認為，疫情短期對於中國專案進度認列會有遞延影響，但長期則看好半導體、被動元件等電子業調高資本支出計畫不變，台商回流及全球供應鏈轉移往東南亞國家的擴建商機持續增溫，且美國進一步擴大限制對華為的技術輸出，預期將加速中國推動半導體生產自主化及布局5G建設，皆有助於帶動無塵室廠務設備需求持續升溫。

聖暉近年佈局多產業、多區域、多工種的積極發展策略帶動下，2019年來自半導體、電子組裝、綠能光電等產業客戶，營收比重分別達51％、19％、12％；再加上成本、費用管控得宜，有助於精進整體營運獲利能力，帶動2019年整體毛利率及營業利益率分別達20.29％及14.03％。

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