美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三向國會報告，正式宣布美國國務院認定香港不再享有中國的自治權。此舉可能衝擊香港特別行政區與美國建立的優惠貿易關係，並開啟美國對中國官員的制裁。

蓬佩奧依據去年底美國國會通過的《香港政策法案》（Hong Kong Policy Act），向國會報告香港的自治權狀態。他在聲明中表示，香港不再保有高度自治，中國顯然正在讓香港「中國化」。

蓬佩奧表示，依據美國法律，香港不應再享有與1997年7月前英治時期同等的特殊待遇。這意味著香港的全球主要金融中心地位恐將不保。

此報告對美國與香港之間，以及美國與中國之間的經貿關係至關重要，蓬佩奧在聲明中雖未提出建議，但此前已有消息傳出川普政府考慮中止香港享有的關稅優惠待遇，並考慮對中國官員、企業、與政府機關祭出制裁。美國總統川普周二表示，美國準備就北京強行推動港版國安法做出強力回應，可能在本周宣布相關舉措。

(時報資訊)