罷免高雄市長韓國瑜公投案將在6月6日登場，雖不知最終結果，但藍綠皆在布局高雄市長補選選戰。藍營補選人選方面，除了高雄市副市長李四川以外，前立委陳宜民、高雄市農業局長吳芳銘、前台東縣長黃健庭都被點名。其中，吳芳銘為韓國瑜屬意的人選，令外界大感意外。

據《東森新聞雲》報導，藍營內部人士表示，國民黨早在備戰高雄市長補選。其中補選人選，以李四川聲量最高，但可惜李參選意願不高。因此，國民黨另外點名陳宜民、黃健庭和吳芳銘參戰。黃健庭任台東縣長成績亮眼，且其父黃鏡峰也曾任國民黨高雄市黨部主委，因此黃健庭有參選理由的正當性。

但黑馬竄出吳芳銘，令外界大感意外。對此，《新新聞》指出，韓陣營之所以看好吳芳銘，是因吳和民進黨有深厚關係。吳芳銘曾任前民進黨主席許信良幕僚、前嘉義縣長張花冠時期的文化觀光局長和副縣長，後脫黨參選嘉義縣長失敗後，以無黨籍身分出任高雄市農業局長，風評甚好，被韓視為奇兵。

有藍營人士認為，吳若以無黨籍參選高雄市長補選，加上綠營的背景，也有一戰的可能。

(中時電子報)