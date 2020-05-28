NBA》利拉德預言本季MVP得主是詹姆斯 09:142020/05/28 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拓荒者大當家利拉德預言本季例行賽MVP得主是湖人一哥詹姆斯。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NBA本季雖然受到新冠肺炎疫情影響而被迫暫停，何時復賽也不得而知，但拓荒者大當家利拉德卻直接預言本季例行賽MV{得主就是湖人一哥詹姆斯。 拓荒者本季戰績不佳，目前西區第九，如果依照先前各界預估直接打季後賽的賽制規劃，拓荒者將被拒絕在門外，利拉德也揚言不會參加。 利拉德這次在一檔節目的時候表示，詹姆斯之所以會奪得例行賽MVP有三個原因，分別是湖人戰績西區第一，整季表現非常穩定，詹姆斯現在的年紀以及身體狀況，面對外界壓力展現出來的各項統計數據，因此，詹姆斯獲得MVP當之無愧。 (中時 ) #利拉德 #詹姆斯 #MVP #拓荒者 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA發言人：聯盟已跟迪士尼進行復賽討論 08:582020/05/24 體育 NBA》皮朋後悔沒跟Kobe說：你比喬丹還強 09:412020/05/24 體育 SBL》偷師整人專家 蔣淯安墾丁求婚成功 14:042020/05/24 體育 WSBL》本季初登場？國泰女將準到嚇人 19:202020/05/25 體育 NBA》魔術強生：詹姆斯還有機會追趕喬丹 10:502020/05/26 體育 NBA》怒斥喬丹說謊 帕金斯讚揚詹姆斯第一人 08:422020/05/27 體育 J.K.羅琳宿敵！美國「推理小說天王」懸疑驚悚作躍上大銀幕 19:272020/05/27 娛樂 WSBL》台電奪第2勝 教頭：像獲額外獎勵 20:522020/05/27 體育 中職》林祖傑本季首轟 獅連23場全壘打 21:052020/05/27 體育 體育熱門新聞 無拳套真打！泰森獲開價2000萬美元 - 體育 NBA》新冠肺炎疫情影響 紐約旗艦店欠租金挨告 - 體育 NBA》鄧肯：從不覺得喬丹有很厲害 - 體育 MLB》減薪刀刀見骨 球員工會跳腳 - MLB 53歲前拳王泰森復出？ 練習影片超威 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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