NBA本季雖然受到新冠肺炎疫情影響而被迫暫停，何時復賽也不得而知，但拓荒者大當家利拉德卻直接預言本季例行賽MV{得主就是湖人一哥詹姆斯。

拓荒者本季戰績不佳，目前西區第九，如果依照先前各界預估直接打季後賽的賽制規劃，拓荒者將被拒絕在門外，利拉德也揚言不會參加。

利拉德這次在一檔節目的時候表示，詹姆斯之所以會奪得例行賽MVP有三個原因，分別是湖人戰績西區第一，整季表現非常穩定，詹姆斯現在的年紀以及身體狀況，面對外界壓力展現出來的各項統計數據，因此，詹姆斯獲得MVP當之無愧。

(中時 )