新冠肺炎疫情爆發後，防疫股成為投資人追捧的焦點，甚至有投信分析師指出，未來十年每人每天都要戴口罩，未來口罩股漲到千元也不為過！不過財信傳媒董事長謝金河警告，防疫股大幅飆漲，投資人千萬不要追高。

謝金河在臉書發表「防疫股狂炒背後的殺機」一文指出，很多投信操盤的基金經理人拿著投資人的錢到生技股來衝浪，更有不肖的經理人在外代客操作，用力大炒防疫概念股，這種手法令人想像不到。最經典的是他們只要用很少的錢去拉興櫃股票，興櫃公司籌碼很集中，只要用很少的錢去拉，股價一天可以漲100%、200%，這是興櫃股票最近經常「熔斷」的原因，像普生、金萬林都是經常熔斷的對象。這些快篩檢測試劑輕輕拉抬，其他快篩檢測試劑的公司整串大漲，這是最近市場大戶及年輕投信基金經理人炒作生技股的手法。

他說，有媒體報導70萬散戶投資人搶進生技股，這很可能又是一次殺戮的開始。一般市場散戶沒有耐心守株待兔，他們看到股票漲停板就會興奮衝進來，最好是手上的股票天天都漲停板，其實股票拉漲停通常是主力出貨的通知書，有同事告訴他，興櫃股票的熔斷，原來是新型炒作手法，像每股淨值一度掉到1.8元的普生，居然從5.71元大漲到156.5元，金萬林從13.5元漲到200元，熔斷機制本來是要冷卻市場，沒想到市場炒家借力使力變成炒股手段。

此外，最近大陸疫苗股康希諾從285.8港元跌到152港元，已經跌了46.8%，美國的疫苗股Moderna從87美元殺到57.05美元，也跌了34.4%，全球防疫股正快速降溫，台灣卻資金充沛熱炒。謝金河表示，投資人追逐生技股有助產業融資，壯大產業實力，但如果淪為主力坑殺散戶，尤其又有投信基金經理人配合，主管機關恐怕不能坐視！

(中時電子報)